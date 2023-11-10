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Жгун Тимофей Фёдорович

Место рождения

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

23.04.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Жгун Фёдор Фомич

Мать: Жгун Ирина Дмитриевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1900 ст.

Жена: Жгун Мария Яковлевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1901 ст.

Сын: Жгун Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Жгун Мария Яковлевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.

Дочь: Жгун Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Жгун Мария Яковлевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
23.04.1905 ст.
Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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