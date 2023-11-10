Жгун Тимофей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти23.04.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Жгун Фёдор Фомич
Мать: Жгун Ирина Дмитриевна
Бракосочетание
02.02.1900 ст.
Жена: Жгун Мария Яковлевна
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1901 ст.
Мать ребёнка: Жгун Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.
Дочь: Жгун Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Жгун Мария Яковлевна
Смерть
23.04.1905 ст.