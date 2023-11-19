Жгун (Гультяева) Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1876 ст.
Отец: Гультяев Яков Никитич
Бракосочетание
02.02.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1901 ст.
Отец ребёнка: Жгун Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.
Дочь: Жгун Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Жгун Тимофей Фёдорович
Смерть
Неизвестно