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Жгун (Гультяева) Мария Яковлевна

Место рождения

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1876 ст.

Отец: Гультяев Яков Никитич

Мать: Гультяева Ульяна Филипповна

Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1900 ст.

Муж: Жгун Тимофей Фёдорович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1901 ст.

Сын: Жгун Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Жгун Тимофей Фёдорович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1903 ст.

Дочь: Жгун Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Жгун Тимофей Фёдорович

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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