Хохлова (Мешкунова) Парасковья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1914
Дата смерти12.04.1975
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1914
Рождение ребёнка
07.11.1941
Дочь: Солодова Мария Даниловна
Отец ребёнка: Хохлов Данил Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1947
Сын: Хохлов Владимир Данилович
Отец ребёнка: Хохлов Данил Михайлович
Рождение ребёнка
24.05.1951
Дочь: Балабина Сарра Даниловна
Отец ребёнка: Хохлов Данил Михайлович
в поезде, Казахстан
Рождение ребёнка
02.01.1954
Отец ребёнка: Хохлов Данил Михайлович
Смерть
12.04.1975