Хохлова (Мешкунова) Парасковья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Мешкунова) Парасковья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1914

Дата смерти

12.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1914

Отец: Мешкунов Тихон Фёдорович

Мать: Мешкунова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.11.1941

Дочь: Солодова Мария Даниловна

Отец ребёнка: Хохлов Данил Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1947

Сын: Хохлов Владимир Данилович

Отец ребёнка: Хохлов Данил Михайлович

Рождение ребёнка
24.05.1951

Дочь: Балабина Сарра Даниловна

Отец ребёнка: Хохлов Данил Михайлович

в поезде, Казахстан
Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Хохлов Василий Данилович

Отец ребёнка: Хохлов Данил Михайлович

Смерть
12.04.1975
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