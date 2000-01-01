Мешкунов Тихон Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМешкунов Тихон Фёдорович

Мешкунов Тихон Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мешкунов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1914

Дочь: Хохлова Парасковья Тихоновна

Мать ребёнка: Мешкунова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешкунова Надежда Тихоновна

Мать ребёнка: Мешкунова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешкунова Вера Тихоновна

Мать ребёнка: Мешкунова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешкунова Галина Тихоновна

Мать ребёнка: Мешкунова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мешкунов Михаил Тихонович

Мать ребёнка: Мешкунова Прасковья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close