Мешкунов Тихон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мешкунов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1914
Дочь: Хохлова Парасковья Тихоновна
Мать ребёнка: Мешкунова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешкунова Надежда Тихоновна
Мать ребёнка: Мешкунова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешкунова Вера Тихоновна
Мать ребёнка: Мешкунова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешкунова Галина Тихоновна
Мать ребёнка: Мешкунова Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мешкунов Михаил Тихонович
Мать ребёнка: Мешкунова Прасковья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно