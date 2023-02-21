Мешкунова Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мешкунов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1914
Дочь: Хохлова Парасковья Тихоновна
Отец ребёнка: Мешкунов Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешкунова Надежда Тихоновна
Отец ребёнка: Мешкунов Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешкунова Вера Тихоновна
Отец ребёнка: Мешкунов Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мешкунова Галина Тихоновна
Отец ребёнка: Мешкунов Тихон Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мешкунов Михаил Тихонович
Отец ребёнка: Мешкунов Тихон Фёдорович
Смерть
Неизвестно