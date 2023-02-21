Мешкунова Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мешкунова Прасковья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мешкунов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1914

Дочь: Хохлова Парасковья Тихоновна

Отец ребёнка: Мешкунов Тихон Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешкунова Надежда Тихоновна

Отец ребёнка: Мешкунов Тихон Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешкунова Вера Тихоновна

Отец ребёнка: Мешкунов Тихон Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мешкунова Галина Тихоновна

Отец ребёнка: Мешкунов Тихон Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мешкунов Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Мешкунов Тихон Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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