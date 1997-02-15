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Хохлов Данил Михайлович

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Место рождения

Казахская ССР, Павлодарская обл., Лозовский р-н, с. Островское

Дата рождения

23.10.1914

Дата смерти

20.11.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1914

Отец: Хохлов Михаил

Мать: не указана

Казахская ССР, Павлодарская обл., Лозовский р-н, с. Островское
Рождение ребёнка
07.11.1941

Дочь: Солодова Мария Даниловна

Мать ребёнка: Хохлова Парасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
01.01.1947

Сын: Хохлов Владимир Данилович

Мать ребёнка: Хохлова Парасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
24.05.1951

Дочь: Балабина Сарра Даниловна

Мать ребёнка: Хохлова Парасковья Тихоновна

в поезде, Казахстан
Рождение ребёнка
02.01.1954

Сын: Хохлов Василий Данилович

Мать ребёнка: Хохлова Парасковья Тихоновна

Смерть
20.11.1986
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