Хохлов Данил Михайлович
Место рожденияКазахская ССР, Павлодарская обл., Лозовский р-н, с. Островское
Дата рождения23.10.1914
Дата смерти20.11.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1914
Отец: Хохлов Михаил
Мать: не указана
Казахская ССР, Павлодарская обл., Лозовский р-н, с. Островское
Рождение ребёнка
07.11.1941
Дочь: Солодова Мария Даниловна
Мать ребёнка: Хохлова Парасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
01.01.1947
Сын: Хохлов Владимир Данилович
Мать ребёнка: Хохлова Парасковья Тихоновна
Рождение ребёнка
24.05.1951
Дочь: Балабина Сарра Даниловна
Мать ребёнка: Хохлова Парасковья Тихоновна
в поезде, Казахстан
Рождение ребёнка
02.01.1954
Мать ребёнка: Хохлова Парасковья Тихоновна
Смерть
20.11.1986