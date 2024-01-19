Толстой Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1828
Дата смерти20.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1828
Отец: Толстой Николай Ильич
Мать: Толстая Мария Николаевна
Место жительства
С 1837 по 1840
Место жительства
По 1837
Место жительства
По 1847
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1847
Место жительства
С 1848
Место жительства
С 1849
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.12.1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1879
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1910
Лев Толстой, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область