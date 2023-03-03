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Толстой Николай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1794 ст.

Дата смерти

21.06.1837 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1794 ст.

Отец: Толстой Илья Андреевич

Мать: Толстая Пелагея Николаевна

Бракосочетание
09.07.1822 ст.

Жена: Толстая Мария Николаевна

Ясенево, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1828

Сын: Толстой Лев Николаевич

Мать ребёнка: Толстая Мария Николаевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
21.06.1837 ст.
Тула, город Тула, Тульская область
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