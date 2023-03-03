Толстой Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1794 ст.
Дата смерти21.06.1837 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
26.06.1794 ст.
Отец: Толстой Илья Андреевич
Бракосочетание
09.07.1822 ст.
Жена: Толстая Мария Николаевна
Ясенево, Зюзинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1828
Мать ребёнка: Толстая Мария Николаевна
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
21.06.1837 ст.
Тула, город Тула, Тульская область