Ясенево
Зюзинская волость, Московский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
О крестьянине села Ясенева Зюзинской волости Московского уезда Иване Андрееве Волкове по обвинению по ст. 1035 угол. улож. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 58. Оп Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
422Ясенево, с. вл.при прудах.19½15115335351Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
43. Ясенево, село бывшее владельческое, дворов 109, жителей 767, церковь православная, школа, 5 лавок, кирпичный завод
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Ясенево209станция Бирюлево. 7140Земское училище.
Имение Бутурлина, при с. Ясеневе 209Московско-Курская железная дорога, полустанокБитцы. 4—