село Ясенево, село Ясенево, Зюзинская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Ясенево

Зюзинская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
О крестьянине села Ясенева Зюзинской волости Московского уезда Иване Андрееве Волкове по обвинению по ст. 1035 угол. улож. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 58. Оп Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
422Ясенево, с. вл.при прудах.19½15115335351Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Зюзинская волость
43. Ясенево, село бывшее владельческое, дворов 109, жителей 767, церковь православная, школа, 5 лавок, кирпичный завод

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Зюзинская волость
Село Ясенево209станция Бирюлево. 7140Земское училище.
Имение Бутурлина, при с. Ясеневе 209Московско-Курская железная дорога, полустанокБитцы. 4
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close