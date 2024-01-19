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Леденцов Николай Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

03.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1959

Отец: Леденцов Николай Максимилианович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.04.1999

Дочь: Леденцова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Леденцова Изабелла Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденцов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Леденцова Изабелла Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденцов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Леденцова Изабелла Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденцов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Леденцова Изабелла Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леденцова Изабелла Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
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