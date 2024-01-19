Леденцов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.05.1959
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1959
Отец: Леденцов Николай Максимилианович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1999
Дочь: Леденцова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Леденцова Изабелла Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леденцов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Леденцова Изабелла Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леденцов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Леденцова Изабелла Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леденцов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Леденцова Изабелла Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно