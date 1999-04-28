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Леденцова Мария Николаевна
Леденцова Мария Николаевна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
28.04.1999
Пол
Женский
Отец
Леденцов Николай Николаевич
1959 г.р.
Мать
Леденцова Изабелла Яковлевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1999
Отец:
Леденцов Николай Николаевич
Мать:
Леденцова Изабелла Яковлевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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