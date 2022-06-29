Леденцова Изабелла Яковлевна
Место рождения
Дата рождения08.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леденцов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Леденцов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леденцов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Леденцов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леденцов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Леденцов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1999
Дочь: Леденцова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Леденцов Николай Николаевич