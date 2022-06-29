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Леденцова Изабелла Яковлевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденцов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Леденцов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденцов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Леденцов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденцов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Леденцов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леденцов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
28.04.1999

Дочь: Леденцова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Леденцов Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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