Леденцов Николай Максимилианович
Место рожденияТбилиси, Грузия
Дата рождения25.09.1905
Дата смерти24.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1905
Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
03.05.1959
Сын: Леденцов Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиванова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.04.1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния