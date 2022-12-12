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Леденцов Николай Максимилианович

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Место рождения

Тбилиси, Грузия

Дата рождения

25.09.1905

Дата смерти

24.04.1976

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1905

Отец: Леденцов Максимилиан Христофорович

Мать: Леденцова Екатерина Фёдоровна

Тбилиси, Грузия
Рождение ребёнка
03.05.1959

Сын: Леденцов Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
24.04.1976
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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