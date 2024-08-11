Мовчан Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мовчан) Серафима Семеновна
Отец ребёнка: Мовчан Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мовчан Григорий Семенович
Отец ребёнка: Мовчан Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Молодан (Мовчан) Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Мовчан Семен Лаврентьевич
Рождение ребёнка
05.01.1924
Сын: Мовчан Александр Семенович
Отец ребёнка: Мовчан Семен Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно