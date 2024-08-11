Мовчан Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМовчан Анна Романовна

Мовчан Анна Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мовчан Семен Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мовчан) Серафима Семеновна

Отец ребёнка: Мовчан Семен Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мовчан Григорий Семенович

Отец ребёнка: Мовчан Семен Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Молодан (Мовчан) Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Мовчан Семен Лаврентьевич

Рождение ребёнка
05.01.1924

Сын: Мовчан Александр Семенович

Отец ребёнка: Мовчан Семен Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.