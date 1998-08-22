Мовчан Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМовчан Александр Семенович

Мовчан Александр Семенович

Место рождения

с. Китайгород, Царичанского р-на, Днепропетровской обл.

Дата рождения

05.01.1924

Дата смерти

22.08.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1924

Отец: Мовчан Семен Лаврентьевич

Мать: Мовчан Анна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мовчан (Колесникова) Евгения Порфирьевна

Рождение ребёнка
11.09.1957

Сын: Мовчан Павел Александрович

Мать ребёнка: Мовчан (Колесникова) Евгения Порфирьевна

Смерть
22.08.1998
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.