Мовчан Александр Семенович
Место рожденияс. Китайгород, Царичанского р-на, Днепропетровской обл.
Дата рождения05.01.1924
Дата смерти22.08.1998
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1924
Отец: Мовчан Семен Лаврентьевич
Мать: Мовчан Анна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1957
Сын: Мовчан Павел Александрович
Мать ребёнка: Мовчан (Колесникова) Евгения Порфирьевна
Смерть
22.08.1998
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно