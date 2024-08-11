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Мовчан Семен Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мовчан Лаврентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мовчан) Серафима Семеновна

Мать ребёнка: Мовчан Анна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мовчан Анна Романовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мовчан Григорий Семенович

Мать ребёнка: Мовчан Анна Романовна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Молодан (Мовчан) Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Мовчан Анна Романовна

Рождение ребёнка
05.01.1924

Сын: Мовчан Александр Семенович

Мать ребёнка: Мовчан Анна Романовна

Смерть
Неизвестно

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