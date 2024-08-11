Мовчан Семен Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мовчан Лаврентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мовчан) Серафима Семеновна
Мать ребёнка: Мовчан Анна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мовчан Анна Романовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мовчан Григорий Семенович
Мать ребёнка: Мовчан Анна Романовна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Молодан (Мовчан) Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Мовчан Анна Романовна
Рождение ребёнка
05.01.1924
Сын: Мовчан Александр Семенович
Мать ребёнка: Мовчан Анна Романовна
Смерть
Неизвестно