Стерекунова (Валявина) Мария
Место рождения
Дата рождения22.03.1867
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1867
Отец: Валявинъ Михаилъ
Бракосочетание
28.01.1883
Муж: Стрекуновъ Николай
Рождение ребёнка
1888
Сын: Стрекуновъ Борисъ
Отец ребёнка: Стрекуновъ Николай
Рождение ребёнка
02.05.1890
Сын: Стрекуновъ Геннадий
Отец ребёнка: Стрекуновъ Николай
Рождение ребёнка
02.01.1894
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Стрекуновъ Николай
Рождение ребёнка
04.05.1895
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Стрекуновъ Николай