Стерекунова (Валявина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стерекунова (Валявина) Мария

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

22.03.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1867

Отец: Валявинъ Михаилъ

Мать: Валявина Клавдия Игнатьева

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
28.01.1883

Муж: Стрекуновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Сын: Стрекуновъ Борисъ

Отец ребёнка: Стрекуновъ Николай

Рождение ребёнка
02.05.1890

Сын: Стрекуновъ Геннадий

Отец ребёнка: Стрекуновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1894

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Стрекуновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1895

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Стрекуновъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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