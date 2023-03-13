Стрекуновъ Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1863
Отец: Стрекуновъ Иванъ
Мать: Стрекунова Дарья
Бракосочетание
28.01.1883
Жена: Стерекунова Мария
Рождение ребёнка
1888
Сын: Стрекуновъ Борисъ
Мать ребёнка: Стерекунова Мария
Рождение ребёнка
02.05.1890
Сын: Стрекуновъ Геннадий
Мать ребёнка: Стерекунова Мария
Рождение ребёнка
02.01.1894
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Стерекунова Мария
Рождение ребёнка
04.05.1895
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Стерекунова Мария