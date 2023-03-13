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Стрекуновъ Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1863

Отец: Стрекуновъ Иванъ

Мать: Стрекунова Дарья

Бракосочетание
28.01.1883

Жена: Стерекунова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1888

Сын: Стрекуновъ Борисъ

Мать ребёнка: Стерекунова Мария

Рождение ребёнка
02.05.1890

Сын: Стрекуновъ Геннадий

Мать ребёнка: Стерекунова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1894

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Стерекунова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1895

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Стерекунова Мария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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