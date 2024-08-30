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Грехов Алексей Никитич

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.10.1823

Дата смерти

16.10.1890

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1823

Отец: Грехов Никита Иванович

Мать: Грехова Пелагея Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.01.1845

Жена: Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.10.1845

Дочь: Москвина (Грехова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.03.1847

Дочь: Коровина (Грехова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.12.1849

Дочь: (Грехова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.04.1853

Дочь: (Грехова) Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.10.1855

Сын: Грехов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Грехова) Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.02.1860

Сын: Грехов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.09.1862

Сын: Грехов Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.08.1864

Сын: Грехов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1868

Сын: Грехов Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
16.10.1890
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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