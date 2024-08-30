Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

05.07.1902

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.01.1845

Муж: Грехов Алексей Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.10.1845

Дочь: Москвина (Грехова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.03.1847

Дочь: Коровина (Грехова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.12.1849

Дочь: (Грехова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.04.1853

Дочь: (Грехова) Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.10.1855

Сын: Грехов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Грехова) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.02.1860

Сын: Грехов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.09.1862

Сын: Грехов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.08.1864

Сын: Грехов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.05.1868

Сын: Грехов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
05.07.1902
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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