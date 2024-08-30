Грехова (Кузнецова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти05.07.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.01.1845
Рождение ребёнка
22.10.1845
Дочь: Москвина (Грехова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
23.03.1847
Дочь: Коровина (Грехова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
28.12.1849
Дочь: (Грехова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
14.04.1853
Дочь: (Грехова) Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
12.10.1855
Сын: Грехов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Грехова) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
11.02.1860
Сын: Грехов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
28.09.1862
Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
12.08.1864
Сын: Грехов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич
Рождение ребёнка
28.05.1868
Отец ребёнка: Грехов Алексей Никитич
Смерть
05.07.1902