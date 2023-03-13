Любимова (Самарина) Агрофена
Место рожденияГурьевское, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1754
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Самаринъ Гаврила
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Спигина Анна
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Любимовъ Ефимъ
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Колбинцева Федора
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Любимовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Любимовъ Григорий
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Михаилъ