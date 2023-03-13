Любимова (Самарина) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Самарина) Агрофена

Место рождения

Гурьевское, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Самаринъ Гаврила

Мать: Самарина Попкова Анна Яковлева

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Спигина Анна

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Любимовъ Ефимъ

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Колбинцева Федора

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
1787

Сын: Любимовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Любимовъ Григорий

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Михаилъ

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