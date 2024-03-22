Малышева (Самарина) Катерина
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Самаринъ Гаврила
Бракосочетание
14.01.1784
Муж: Малышевъ Филипъ
Рождение ребёнка
01.11.1784
Сын: Лазаревъ Илья
Отец ребёнка: Малышевъ Филипъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Лазаревъ Евстафий
Отец ребёнка: Малышевъ Филипъ
Рождение ребёнка
17.04.1787
Сын: Малышевъ Федоръ
Отец ребёнка: Малышевъ Филипъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Перехватова Прасковья (не родная дочь Шаманина?)
Отец ребёнка: Малышевъ Филипъ
Рождение ребёнка
20.03.1799
Сын: Малышевъ Алексей
Отец ребёнка: Малышевъ Филипъ