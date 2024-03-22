Малышева (Самарина) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Самарина) Катерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Самаринъ Гаврила

Мать: Самарина Попкова Анна Яковлева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.01.1784

Муж: Малышевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1784

Сын: Лазаревъ Илья

Отец ребёнка: Малышевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Лазаревъ Евстафий

Отец ребёнка: Малышевъ Филипъ

Рождение ребёнка
17.04.1787

Сын: Малышевъ Федоръ

Отец ребёнка: Малышевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Перехватова Прасковья (не родная дочь Шаманина?)

Отец ребёнка: Малышевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1799

Сын: Малышевъ Алексей

Отец ребёнка: Малышевъ Филипъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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