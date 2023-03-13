Штырлина (Самарина) Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти22.06.1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Самаринъ Гаврила
Рождение ребёнка
1773
Сын: Штырла Герасимъ
Отец ребёнка: Штырла Петръ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Власова Стефанида
Отец ребёнка: Штырла Петръ
Рождение ребёнка
17.02.1785
Дочь: Колбанова Домна
Отец ребёнка: Штырла Петръ
Рождение ребёнка
15.02.1788
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Штырла Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штырла Петръ
Смерть
22.06.1809