Штырлина (Самарина) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтырлина (Самарина) Афимья

Штырлина (Самарина) Афимья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

22.06.1809

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Самаринъ Гаврила

Мать: Самарина Попкова Анна Яковлева

Рождение ребёнка
1773

Сын: Штырла Герасимъ

Отец ребёнка: Штырла Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Власова Стефанида

Отец ребёнка: Штырла Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1785

Дочь: Колбанова Домна

Отец ребёнка: Штырла Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1788

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Штырла Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штырла Петръ

Смерть
22.06.1809
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close