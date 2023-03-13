Штырла Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти08.11.1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Штырла Петръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Штырла Герасимъ
Мать ребёнка: Штырлина Афимья
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Власова Стефанида
Мать ребёнка: Штырлина Афимья
Рождение ребёнка
17.02.1785
Дочь: Колбанова Домна
Мать ребёнка: Штырлина Афимья
Рождение ребёнка
15.02.1788
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Штырлина Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штырлина Афимья
Смерть
08.11.1808