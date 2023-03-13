Штырла Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штырла Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

08.11.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Штырла Петръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Штырла Герасимъ

Мать ребёнка: Штырлина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Власова Стефанида

Мать ребёнка: Штырлина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1785

Дочь: Колбанова Домна

Мать ребёнка: Штырлина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1788

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Штырлина Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штырлина Афимья

Смерть
08.11.1808
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан