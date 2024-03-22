Горчакова Матрена (Шипицына) Осиповна
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: Шипицын Осип Степанович
Рождение ребёнка
1872 ст.
Дочь: Махоркина Елизавета Дмитриева
Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Сажина Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1880 ст.
Дочь: Прохорова Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Овчинникова Дария Дмитриева
Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.
Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно