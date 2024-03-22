Горчакова Матрена (Шипицына) Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова Матрена (Шипицына) Осиповна

Место рождения

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Шипицын Осип Степанович

Мать: Шипицына Татьяна Андреева

Шипицыно, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: Махоркина Елизавета Дмитриева

Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Иванович

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Сажина Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
16.03.1880 ст.

Дочь: Прохорова Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Иванович

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Овчинникова Дария Дмитриева

Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Иванович

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1888 ст.

Сын: Горчаков Мирон Дмитриев

Отец ребёнка: Горчаков Дмитрий Иванович

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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