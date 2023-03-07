Овчинникова (Горчакова) Дария Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Горчакова) Дария Дмитриева

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Место рождения

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: Горчаков Дмитрий Иванович

Мать: Горчакова Матрена Осиповна

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.12.1908

Сын: Овчинников Степан Андреев

Отец ребёнка: Овчинников Андрей Ефимов

Рождение ребёнка
29.03.1911 ст.

Дочь: Овчинникова Мария Андреева

Отец ребёнка: Овчинников Андрей Ефимов

Рождение ребёнка
25.03.1918

Сын: Овчинников Гавриил Андреев

Отец ребёнка: Овчинников Андрей Ефимов

Рождение ребёнка
03.07.1919

Дочь: Овчинникова Ольга Андреева

Отец ребёнка: Овчинников Андрей Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Андрей Ефимов

Смерть
Неизвестно
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