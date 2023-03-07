Овчинникова (Горчакова) Дария Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Рождение ребёнка
23.12.1908
Сын: Овчинников Степан Андреев
Отец ребёнка: Овчинников Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
29.03.1911 ст.
Дочь: Овчинникова Мария Андреева
Отец ребёнка: Овчинников Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
25.03.1918
Сын: Овчинников Гавриил Андреев
Отец ребёнка: Овчинников Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
03.07.1919
Дочь: Овчинникова Ольга Андреева
Отец ребёнка: Овчинников Андрей Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно