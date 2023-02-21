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Овчинников Андрей Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Овчинников Ефим Родионов

Мать: Овчинникова Вера Иванова

Рождение ребёнка
23.12.1908

Сын: Овчинников Степан Андреев

Мать ребёнка: Овчинникова Дария Дмитриева

Рождение ребёнка
29.03.1911 ст.

Дочь: Овчинникова Мария Андреева

Мать ребёнка: Овчинникова Дария Дмитриева

Рождение ребёнка
25.03.1918

Сын: Овчинников Гавриил Андреев

Мать ребёнка: Овчинникова Дария Дмитриева

Рождение ребёнка
03.07.1919

Дочь: Овчинникова Ольга Андреева

Мать ребёнка: Овчинникова Дария Дмитриева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Дария Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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