Овчинников Андрей Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Овчинников Ефим Родионов
Мать: Овчинникова Вера Иванова
Рождение ребёнка
23.12.1908
Сын: Овчинников Степан Андреев
Мать ребёнка: Овчинникова Дария Дмитриева
Рождение ребёнка
29.03.1911 ст.
Дочь: Овчинникова Мария Андреева
Мать ребёнка: Овчинникова Дария Дмитриева
Рождение ребёнка
25.03.1918
Сын: Овчинников Гавриил Андреев
Мать ребёнка: Овчинникова Дария Дмитриева
Рождение ребёнка
03.07.1919
Дочь: Овчинникова Ольга Андреева
Мать ребёнка: Овчинникова Дария Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно