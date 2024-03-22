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Шотиков Нестор Петров

Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1864

Отец: Шотиков Пётр Лаврентиев

Мать: Шотикова Пелагия Митрофанова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1884

Жена: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1885

Дочь: Мария Нестерова

Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1886

Сын: Шотиков Иван Несторов

Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Ирина Нестерова

Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова

Рождение ребёнка
?.10.1892

Дочь: Елизавета Нестерова

Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова

Рождение ребёнка
?.10.1892

Дочь: Анна Нестерова

Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шотиков Василий Нестеров

Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова

Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Шотиков Павел Нестеров

Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1900

Дочь: Анастасия Нестерова

Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1904

Сын: Шотиков Фёдор Нестеров

Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1909

Сын: Шотиков Косьма Нестеров

Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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