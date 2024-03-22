Шотиков Нестор Петров
Место рождения
Дата рождения19.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1864
Бракосочетание
08.02.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1885
Дочь: Мария Нестерова
Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова
Рождение ребёнка
06.09.1886
Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: Ирина Нестерова
Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова
Рождение ребёнка
?.10.1892
Дочь: Елизавета Нестерова
Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова
Рождение ребёнка
?.10.1892
Дочь: Анна Нестерова
Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова
Рождение ребёнка
05.11.1897
Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова
Рождение ребёнка
28.10.1900
Дочь: Анастасия Нестерова
Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова
Рождение ребёнка
08.02.1904
Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова
Рождение ребёнка
29.10.1909
Мать ребёнка: Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова
Смерть
Неизвестно