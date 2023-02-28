Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова

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Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Герасим Кодратов

Мать: Акилина Алексеева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.02.1884

Муж: Шотиков Нестор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1885

Дочь: Мария Нестерова

Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1886

Сын: Шотиков Иван Несторов

Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1891

Дочь: Ирина Нестерова

Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров

Рождение ребёнка
?.10.1892

Дочь: Елизавета Нестерова

Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров

Рождение ребёнка
?.10.1892

Дочь: Анна Нестерова

Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шотиков Василий Нестеров

Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров

Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Шотиков Павел Нестеров

Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1900

Дочь: Анастасия Нестерова

Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1904

Сын: Шотиков Фёдор Нестеров

Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.10.1909

Сын: Шотиков Косьма Нестеров

Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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