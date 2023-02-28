Шотикова Ефросиния (Параскева) Герасимова
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Герасим Кодратов
Мать: Акилина Алексеева
Бракосочетание
08.02.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1885
Дочь: Мария Нестерова
Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров
Рождение ребёнка
06.09.1886
Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров
Рождение ребёнка
До 1891
Дочь: Ирина Нестерова
Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров
Рождение ребёнка
?.10.1892
Дочь: Елизавета Нестерова
Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров
Рождение ребёнка
?.10.1892
Дочь: Анна Нестерова
Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров
Рождение ребёнка
05.11.1897
Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров
Рождение ребёнка
28.10.1900
Дочь: Анастасия Нестерова
Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров
Рождение ребёнка
08.02.1904
Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров
Рождение ребёнка
29.10.1909
Отец ребёнка: Шотиков Нестор Петров
Смерть
Неизвестно