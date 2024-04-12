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(Зипир) Мария Семеновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Зипир Семен Георгиевич

Мать: Зипир София Николаевна

Бракосочетание
19.07.1909

Муж: Тохтамыш Константин Харлампиевич

Рождение ребёнка
14.10.1911

Сын: Тохтамыш Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Харлампиевич

Рождение ребёнка
31.05.1913

Дочь: Феодора Константиновна

Отец ребёнка: Тохтамыш Константин Харлампиевич

Смерть
Неизвестно
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