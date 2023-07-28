Зипир (Чорабай) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зипир (Чорабай) София Николаевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Чорабай Николай Лазаревич

Мать: Чорабай Елизавета Игнатьевна

Бракосочетание
23.10.1889

Муж: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
25.05.1890

Сын: Зипир Илья Семенович

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
19.11.1891

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
12.10.1893

Сын: Зипир Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
08.09.1895

Дочь: Ульяна Семеновна

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
12.02.1898

Дочь: Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
04.02.1900

Сын: Зипир Христофор Семенович

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
03.04.1902

Сын: Зипир Георгий Семенович

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
04.10.1903

Сын: Зипир Павел Семенович

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
14.09.1905

Сын: Зипир Василий Семенович

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
09.11.1907

Сын: Зипир Михаил Семенович

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
23.06.1910

Сын: Зипир Иван Семенович

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Рождение ребёнка
23.11.1912

Сын: Зипир Николай Семенович

Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич

Смерть
Неизвестно