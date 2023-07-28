Зипир (Чорабай) София Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Бракосочетание
23.10.1889
Рождение ребёнка
25.05.1890
Сын: Зипир Илья Семенович
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
19.11.1891
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
12.10.1893
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
08.09.1895
Дочь: Ульяна Семеновна
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
12.02.1898
Дочь: Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
04.02.1900
Сын: Зипир Христофор Семенович
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
03.04.1902
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
04.10.1903
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
14.09.1905
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
09.11.1907
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
23.06.1910
Сын: Зипир Иван Семенович
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Рождение ребёнка
23.11.1912
Отец ребёнка: Зипир Семен Георгиевич
Смерть
Неизвестно