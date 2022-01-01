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Собинова Инна Вячеславовна

Место рождения

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

Дата рождения

26.12.1939

Дата смерти

01.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1939

Отец: Собинов (Собин) Вячеслав Герасимович

Мать: Собинова (Антонова) Антонина Михайловна

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шихов Валерий Иванович

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
01.01.2022
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

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