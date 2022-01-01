Собинова Инна Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения26.12.1939
Дата смерти01.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шихов Валерий Иванович
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
01.01.2022
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область