Собинова (Антонова) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собинова (Антонова) Антонина Михайловна

Место рождения

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область

Дата рождения

31.01.1915

Дата смерти

25.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1915

Отец: Антонов Михаил Дмитриевич

Мать: Антонова Евдокия Леонтьевна

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Рождение ребёнка
26.12.1939

Дочь: Собинова Инна Вячеславовна

Отец ребёнка: Собинов Вячеслав Герасимович

Кызылорда, городская администрация Кызылорда, Кызылординская область
Рождение ребёнка
20.08.1948

Сын: Собинов Игорь Вячеславович

Отец ребёнка: Собинов Вячеслав Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собинов Вячеслав Герасимович

Смерть
25.03.2000
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Причина смерти: атеросклероз, инсульт.
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