Собинова (Антонова) Антонина Михайловна
Место рождения
Дата рождения31.01.1915
Дата смерти25.03.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1915
Рождение ребёнка
26.12.1939
Дочь: Собинова Инна Вячеславовна
Отец ребёнка: Собинов Вячеслав Герасимович
Рождение ребёнка
20.08.1948
Сын: Собинов Игорь Вячеславович
Отец ребёнка: Собинов Вячеслав Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.2000
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Причина смерти: атеросклероз, инсульт.