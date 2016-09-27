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Шихов Валерий Иванович

Место рождения

Кировград, Кировградский, Свердловская область

Дата рождения

18.12.1938

Дата смерти

27.09.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Кировград, Кировградский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собинова Инна Вячеславовна

Рождение ребёнка
27.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Собинова Инна Вячеславовна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
27.09.2016
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

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