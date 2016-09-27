Шихов Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.12.1938
Дата смерти27.09.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Собинова Инна Вячеславовна
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
27.09.2016
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область