Свешников Александр Алексеевич
Место рожденияСуздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1838
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Свешникова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Свешникова (Вискина) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Свешников Капитон Александрович
Мать ребёнка: Свешникова (Вискина) Мария Егоровна
Смерть
После 1860