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Свешников Александр Алексеевич

Место рождения

Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Свешников Алексей Иванович

Мать: Свешникова (Лужнова) Анна Семёновна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1838

Жена: Свешникова (Вискина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Свешникова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Свешникова (Вискина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Свешников Капитон Александрович

Мать ребёнка: Свешникова (Вискина) Мария Егоровна

Смерть
После 1860

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