Свешникова (Вискина) Мария Егоровна
Место рожденияСуздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1838
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Свешникова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Свешников Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Свешников Капитон Александрович
Отец ребёнка: Свешников Александр Алексеевич
Смерть
После 1870