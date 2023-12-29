Свешникова (Вискина) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Вискина) Мария Егоровна

Место рождения

Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1838

Муж: Свешников Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Свешникова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Свешников Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Свешников Капитон Александрович

Отец ребёнка: Свешников Александр Алексеевич

Смерть
После 1870

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