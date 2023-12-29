Свешников Алексей Иванович
Место рожденияСуздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя
Дата рождения1787
Дата смертиПосле 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1806
Рождение ребёнка
1813
Сын: Свешников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Свешникова (Лужнова) Анна Семёновна
Рождение ребёнка
11.05.1814
Сын: Свешников Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Свешникова (Лужнова) Анна Семёновна
Смерть
После 1840