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Свешников Алексей Иванович

Место рождения

Суздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя

Дата рождения

1787

Дата смерти

После 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Свешников Иван Гаврилович

Мать: Свешникова (Пухова) Анна Семёновна

Упоминание
Неизвестно
Place of Death | Place of Death
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1806

Жена: Свешникова (Лужнова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Свешников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Свешникова (Лужнова) Анна Семёновна

Рождение ребёнка
11.05.1814

Сын: Свешников Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Свешникова (Лужнова) Анна Семёновна

Смерть
После 1840

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