Свешникова (Лужнова) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Лужнова) Анна Семёновна

Место рождения

Суздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1833

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1806

Муж: Свешников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Свешников Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Свешников Алексей Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1814

Сын: Свешников Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Свешников Алексей Иванович

Смерть
До 1833

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