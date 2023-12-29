Свешникова (Лужнова) Анна Семёновна
Место рожденияСуздаль, Владимирское Наместничество Российская Империя
Дата рождения1790
Дата смертиДо 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1806
Рождение ребёнка
1813
Сын: Свешников Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Свешников Алексей Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1814
Сын: Свешников Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Свешников Алексей Иванович
Смерть
До 1833