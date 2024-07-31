Пчелинцев Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти31.01.1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Пчелинцев Василий Ермолаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1787
Сын: Пчелинцев Увар Степанович
Мать ребёнка: не указана
Лысые Горы, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808
Сын: Пчелинцев Лука Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.01.1864
Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область