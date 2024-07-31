Пчелинцев Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПчелинцев Степан Васильевич

Пчелинцев Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

31.01.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Пчелинцев Василий Ермолаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1787

Сын: Пчелинцев Увар Степанович

Мать ребёнка: не указана

Лысые Горы, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Пчелинцев Лука Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.01.1864
Селезни, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.