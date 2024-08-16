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Пчелинцев Василий Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Пчелинцев Ермил Любимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пчелинцева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчелинцев Тихон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пчелинцева Мирон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Пчелинцев Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Пчелинцев Антон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1834

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