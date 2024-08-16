Пчелинцев Василий Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Пчелинцев Ермил Любимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пчелинцева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пчелинцев Тихон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пчелинцева Мирон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Пчелинцев Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Пчелинцев Антон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1834