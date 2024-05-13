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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
14Беломестная Старожильская Слобода (Лысые Горы), с. каз.при рч. Челновой.19½станов. кварт.2509721008Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция. Ярмарка. Базар. Этап. Мельница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
105. Лысые Горы (Беломестная Слобода), село бывшее государственное, при реке Челновой, дворов 310, жителей 2486, 1 ст. кв., волостное правление (уездный город в 21 версте Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Лысые горы«Лысогорское» поч. от.21
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Лысые-Горы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65129Лысые Горысело52°51'41°14'N-37-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68640452101с Лысые Горысело