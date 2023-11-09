Алексеева (Лепешкина) Екатерина Семеновна
Место рожденияMoscova, Russian Federation
Дата рождения23.11.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1831
Moscova, Russian Federation
Бракосочетание
12.06.1850
Сергиевская церковь в Рогожской слободе
Рождение ребёнка
24.07.1852
Дочь: Кандинова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Алексеев Семен Александрович
Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1856
Сын: Алексеев Александр Семенович
Отец ребёнка: Алексеев Семен Александрович
Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1858
Дочь: Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Алексеев Семен Александрович
Москва, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Moscova, Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Moscova, Russian Federation