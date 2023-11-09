Алексеева (Лепешкина) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Лепешкина) Екатерина Семеновна

Место рождения

Moscova, Russian Federation

Дата рождения

23.11.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1831

Отец: Лепешкин Семен Логинович

Мать: Лепешкина Анна Васильевна

Moscova, Russian Federation
Бракосочетание
12.06.1850

Муж: Алексеев Семен Александрович

Сергиевская церковь в Рогожской слободе
Рождение ребёнка
24.07.1852

Дочь: Кандинова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Алексеев Семен Александрович

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1856

Сын: Алексеев Александр Семенович

Отец ребёнка: Алексеев Семен Александрович

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1858

Дочь: Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Алексеев Семен Александрович

Москва, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Moscova, Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Moscova, Russian Federation
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