Алексеев Семен Александрович
Место рожденияMoscova, Russia
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиМежду 1873 и 1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.06.1850
Сергиевская церковь в Рогожской слободе
Рождение ребёнка
24.07.1852
Дочь: Кандинова Анна Семёновна
Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Семеновна
Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1856
Сын: Алексеев Александр Семенович
Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Семеновна
Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1858
Дочь: Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Семеновна
Москва, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Между 1873 и 1875
Moscova, Russia
Похороны
Неизвестно
Moscova, Russian Federation