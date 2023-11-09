Алексеев Семен Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Семен Александрович

Место рождения

Moscova, Russia

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Между 1873 и 1875

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Moscova, Russia
Бракосочетание
12.06.1850

Жена: Алексеева Екатерина Семеновна

Сергиевская церковь в Рогожской слободе
Рождение ребёнка
24.07.1852

Дочь: Кандинова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Семеновна

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
15.08.1856

Сын: Алексеев Александр Семенович

Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Семеновна

Москва, Российская империя
Рождение ребёнка
31.03.1858

Дочь: Елизавета Семеновна

Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Семеновна

Москва, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Между 1873 и 1875
Moscova, Russia
Похороны
Неизвестно
Moscova, Russian Federation
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