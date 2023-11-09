Кандинова (Алексеева) Анна Семёновна
Место рожденияМосква, Российская империя
Дата рождения24.07.1852
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1852
Москва, Российская империя
Крещение
27.07.1852
Сергиевская церковь в Рогожской слободе
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Белоголовая Надежда Александровна
Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Крылова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич
Moscova, Russian Federation
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич
Рождение ребёнка
06.04.1887
Сын: Кандинов Николай Александрович
Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич
Рождение ребёнка
12.01.1894
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Кандинова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич
Moscova, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1917
Moscova, Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Moscova, Russian Federation