Кандинова (Алексеева) Анна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандинова (Алексеева) Анна Семёновна

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Место рождения

Москва, Российская империя

Дата рождения

24.07.1852

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1852

Отец: Алексеев Семен Александрович

Мать: Алексеева Екатерина Семеновна

Москва, Российская империя
Крещение
27.07.1852
Сергиевская церковь в Рогожской слободе
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Белоголовая Надежда Александровна

Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Крылова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич

Moscova, Russian Federation
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич

Рождение ребёнка
06.04.1887

Сын: Кандинов Николай Александрович

Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич

Рождение ребёнка
12.01.1894

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич

Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Кандинова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич

Moscova, Russian Federation
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Кандинов Александр Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1917
Moscova, Russian Federation
Похороны
Неизвестно
Moscova, Russian Federation
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