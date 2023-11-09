Лепешкина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепешкина Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шапошникова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович

Рождение ребёнка
10.06.1821

Сын: Лепёшкин Василий Семенович

Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Лепёшкин Семен Семенович

Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Лямина Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович

Рождение ребёнка
25.07.1828

Сын: Лепёшкин Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Четверикова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович

Рождение ребёнка
23.11.1831

Дочь: Алексеева Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович

Moscova, Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1853
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