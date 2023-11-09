Лепешкина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шапошникова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович
Рождение ребёнка
10.06.1821
Сын: Лепёшкин Василий Семенович
Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Лямина Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович
Рождение ребёнка
25.07.1828
Сын: Лепёшкин Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Четверикова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович
Рождение ребёнка
23.11.1831
Дочь: Алексеева Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Лепешкин Семен Логинович
Moscova, Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1853