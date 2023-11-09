Лямина (Лепешкина) Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямина (Лепешкина) Елизавета Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

04.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Лепешкин Семен Логинович

Мать: Лепешкина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Санина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич

Рождение ребёнка
12.08.1852

Дочь: Констннтинова Софья Ивановна

Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич

Москва
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Лямин Семен Иванович

Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Лямин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Лямин Николай Иванович

Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич

Рождение ребёнка
24.11.1866

Сын: Лямин Тихон Иванович

Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Никитинская Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич

Рождение ребёнка
29.07.1868

Дочь: Дубровина Вера Ивановна Ивановна

Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.10.1907
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