Лямина (Лепешкина) Елизавета Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти04.10.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Санина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич
Рождение ребёнка
12.08.1852
Дочь: Констннтинова Софья Ивановна
Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич
Москва
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Лямин Семен Иванович
Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич
Рождение ребёнка
24.11.1866
Сын: Лямин Тихон Иванович
Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Никитинская Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич
Рождение ребёнка
29.07.1868
Дочь: Дубровина Вера Ивановна Ивановна
Отец ребёнка: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.10.1907