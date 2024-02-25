Полтавцева (Кожухова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтавцева (Кожухова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Полтавцев Василий Прокопьевич (Прокофьевич)

Отец ребёнка: Полтавцев Прокопий Яковлевич

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1922

Дочь: Погодина Елена Прокопьевна

Отец ребёнка: Полтавцев Прокопий Яковлевич

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Потавцев Николай Прокопьевич (Прокофьевич)

Отец ребёнка: Полтавцев Прокопий Яковлевич

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полтавцев Прокопий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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