Полтавцева (Кожухова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
1913
Сын: Полтавцев Василий Прокопьевич (Прокофьевич)
Отец ребёнка: Полтавцев Прокопий Яковлевич
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1922
Дочь: Погодина Елена Прокопьевна
Отец ребёнка: Полтавцев Прокопий Яковлевич
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1924
Сын: Потавцев Николай Прокопьевич (Прокофьевич)
Отец ребёнка: Полтавцев Прокопий Яковлевич
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно