Полтавцев Василий Прокопьевич (Прокофьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полтавцев Василий Прокопьевич (Прокофьевич)

Место рождения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

08.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Полтавцев Прокопий Яковлевич

Мать: Полтавцева (Кожухова) Ксения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полтавцева Анастасия Ивановна

Смерть
08.10.1942
Каменка, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Погиб ВОВ. Сайт Память народа. Ранее была Смоленская область

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