Полтавцев Василий Прокопьевич (Прокофьевич)
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти08.10.1942
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1942
Каменка, Барятинский муниципальный район, Калужская область
Погиб ВОВ. Сайт Память народа. Ранее была Смоленская область