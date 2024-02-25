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Полтавцев Прокопий Яковлевич

Место рождения

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Полтавцев Яков

Мать: не указана

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полтавцева (Кожухова) Ксения

Рождение ребёнка
1913

Сын: Полтавцев Василий Прокопьевич (Прокофьевич)

Мать ребёнка: Полтавцева (Кожухова) Ксения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1922

Дочь: Погодина (Полтавцева) Елена Прокопьевна

Мать ребёнка: Полтавцева (Кожухова) Ксения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1924

Сын: Потавцев Николай Прокопьевич (Прокофьевич)

Мать ребёнка: Полтавцева (Кожухова) Ксения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Раскулачивание
02.05.1930
Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Протокол от 02.05.1930 Бедняцкого-Батрацкого собрания и группы бедноты Прикурганчиковском с\сов. Спекулянт, торговал по патенту 2го разряда - не имеется. Лишить по ст. 15 Документ от 22.11.1995г.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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