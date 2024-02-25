Полтавцев Прокопий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Полтавцев Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Полтавцев Василий Прокопьевич (Прокофьевич)
Мать ребёнка: Полтавцева (Кожухова) Ксения
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1922
Дочь: Погодина (Полтавцева) Елена Прокопьевна
Мать ребёнка: Полтавцева (Кожухова) Ксения
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1924
Сын: Потавцев Николай Прокопьевич (Прокофьевич)
Мать ребёнка: Полтавцева (Кожухова) Ксения
Отсюда полное название нашего села было следующим: село Имисское (Имисс), Имисской волости, Минусинского уезда Енисейской губернии. С 1934 года – село Имисское, Курагинского района, Красноярского края... Показать все
Раскулачивание
02.05.1930
Протокол от 02.05.1930 Бедняцкого-Батрацкого собрания и группы бедноты Прикурганчиковском с\сов. Спекулянт, торговал по патенту 2го разряда - не имеется. Лишить по ст. 15 Документ от 22.11.1995г.... Показать все
Смерть
Неизвестно