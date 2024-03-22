Попыванова (Демшина) Ксения Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыванова (Демшина) Ксения Осипова

Место рождения

Мамаевская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1726

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Демшин Осип Сидорович

Мать: не указана

Мамаевская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Попыванов Никита Якимович

Отец ребёнка: Попыванов Яким Фёдорович

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1753

Сын: Попыванов Евстей Якимович

Отец ребёнка: Попыванов Яким Фёдорович

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Сын: Попыванов Григорий Якимович

Отец ребёнка: Попыванов Яким Фёдорович

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Акилина Якимова

Отец ребёнка: Попыванов Яким Фёдорович

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Хорошавина Ксения Якимова

Отец ребёнка: Попыванов Яким Фёдорович

Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попыванов Яким Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Марьинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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