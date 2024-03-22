Попыванова (Демшина) Ксения Осипова
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Демшин Осип Сидорович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Попыванов Никита Якимович
Отец ребёнка: Попыванов Яким Фёдорович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Попыванов Евстей Якимович
Отец ребёнка: Попыванов Яким Фёдорович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Попыванов Григорий Якимович
Отец ребёнка: Попыванов Яким Фёдорович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Акилина Якимова
Отец ребёнка: Попыванов Яким Фёдорович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Хорошавина Ксения Якимова
Отец ребёнка: Попыванов Яким Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764